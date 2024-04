Aasta ema tiitlile esitati seitse nime

Sihtasutus Läänemaa valib tänavuse aasta ema seitsme kandidaadi seast.

SA Läänemaa vabaühenduste konsultant Maarja Läänesaar märkis, et on seitsme kandidaadiga väga rahul – on, kelle hulgast valida. „On emasid ja on vanaemasid,“ ütles Läänesaar. Iseloomustused on Läänesaare sõnul põhjalikud ja südamlikud. „On isiklikke mälestusi ja oma-tunnet,“ ütles Läänesaar.

Kandidaate on Lääne-Nigula vallast ja Haapsalust, Vormsilt mitte.

Mullu sai tiitli nelja tütre ema ja viie lapselapse vanaema Taimi Ratas, kes valiti välja nelja kandidaadi seast. Varem on aasta ema tiitli saanud Gerli Loorens, Vivian Hallik, Ingrid Danilov, Silvi Tarang, Rita Lai, Lia Salumäe, Aile Nõupuu, Urve Kabel ja Terje Konsap.

Aasta ema kuulutatakse välja emadepäevaks.