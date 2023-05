Algas Läänemaa kauni kodu konkurss

SA Läänemaa kuulutas välja kauni kodu konkursi, mis kestab 11. juunini.

Konkursile võib esitada koduaia, kortermaja või mis iganes hoone, mis seda väärib. „Kasvõi oma kodu, seda on ette tulnud,“ ütles SA Läänemaa vabaühenduste konsultant Maarja Läänesaar. Tavalisem on siiski, et naabrid annavad märku, et aed on nii kaunis, et selle peaks konkursile esitama. Esitatud kodud vaatab komisjon üle juulis ja augustis. „Kui aiad on täies õies,“ ütles Läänesaar.

Kaunitest kodudest anda märku meiliaadressil info@laanemaa.ee – aadress, lühike kirjeldus, omaniku nimi ja telefoninumber.

Kaunimad kodud esitatakse üle-eestilisele konkursile, mille patroon on president.