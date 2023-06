Kauni kodu tiitlit püüab kolm koduaeda

Läänemaa kauni kodu konkursile esitati kolm koduaeda.

„Oli küll kaunist, mida märgata. Kolm väga tugevat kandidaati,“ ütles SA Läänemaa vabaühenduste konsultant Maarja Läänesaar. „Oleme väga ootusärevad.“

Kuu aja jooksul vaatab komisjon kodud üle, juulis-augustis, kui aiad on kõige kaunimad, tehakse neist fotod. Parima või parimad esitab SA Läänemaa üle-eestilisele konkursile, mille patroon on Eesti president. „Eks paistab, kas saadame ühe või saadame kõik,“ ütles Läänesaar.

Konkursile sai esitada aia, kortermaja või mis iganes hoone, mis seda väärib, kasvõi oma kodu. „Seda on ette tulnud,“ ütles Läänesaar. Tavalisem on siiski, et naabrid annavad märku, et aed või majaümbrus vääriks kauni kodu tiitlit.