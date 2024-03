Andrei Taratuhin: ei tasu teha ennatlikke järeldusi

Esmaspäeval andis politsei teada, et Maroko politsei on vahistanud naise, kes on veebruari alguses Suure-Lähtrust leitud vastsündinud poisi ema.

Seejärel läks nii naise profiilil kui ka mujal sotsiaalmeedias lahti tema sõimamine. „Alati on kurb, kui keegi internetis satub, ükskõik, mis asjaoludel, suurema tähelepanu alla, kus tehakse ennatlikke järeldusi,” ütles Haapsalu politseijaoskonna juht Andrei Taratuhin. Ta kinnitas, et politsei monitoorib ka sotsiaalmeediat ja on seal toimuvaga kursis. „Emotsioon emotsiooniks, aga ma kutsuks inimesi üles oma ütlemiste üle mõtlema,” ütles Taratuhin. „Kui avastame, et kellegi väljaütlemistes või üleskutsetes on mõne süüteo koosseis, siis peame reageerima.”

Politseijuhi sõnul on neile oluline, et sõltumata menetluse staadiumist ei hakataks inimesi sildistama. „Tahan loota, et me kõik oleme uhked selle üle, et Eesti on õigusriik ja õigusriigis võib inimese süüdi mõista ainult kohus,” ütles Taratuhin. Tema sõnul pole politsei veel vastuseid kõikidele küsimustele ja uurimine alles käib. „Ema isik on teada, see on kindel. Kõik ülejäänu on versioonid, mida peab kontrollima: mis juhtus, kus juhtus, kuidas juhtus ja miks juhtus. Tuleb kannatust varuda.”

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!