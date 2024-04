Draamateater toob Haapsalus lavale Elin Toona loo

Haapsalu külje all Uuemõisa lossis esietendub juunis lavastus Ernst Enno lapselapse, kirjanik Elin Toona mälestuste ja autobiograafilise loomingu ainetel.

„Üks helevalge tuvi“ on lugu sõjast, selle tagajärgedest ja elujõust, mis hoiab püsti ka kõige keerulisematel aegadel. Eelkõige on see aga lugu kolmest naisest: Elin Toonast, tema emast näitleja Liki Toonast ja vanaemast, Ernst Enno lesest Ella Ennost, teel tõotatud maale, teadmata, kus see asub. „See kujund on pärit Elin Toonalt endalt,“ ütles „Ühe helevalge tuvi“ üks lavastajaid ja näidendi teksti autoreid Priit Põldma.

