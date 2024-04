Galerii: kunstikooli hoovigaleriis näeb Viigi kooli õpilaste kätetööd

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 50

Viigi kooli õpilased avasid teisipäeval Haapsalu kunstikooli hoovigaleriis oma teoste näituse.

Näituselt leiab nii eri tehnikates joonistusi kui ka keraamikat, puutööd, karpe ja märkmikke, samuti seinatäie täiskuu all olevaid kasse. Peamiselt on tööd valminud sel õppeaastal, kuid välja on pandud ka mõned vanemad tööd, näiteks koroonapiirangute ajal kodus valminud koroonaviirused.

Viigi kooli käsitööõpetaja Villu Baumann rääkis, et töödes on palju kasutatud vanu asju. Nii on saanud karbid toredad mustrid vanade riiete tagurpidi pööratud õmbluskohtadest või taaskasutuspoest leitud taldrikud glasuuriga kauni mustri.

