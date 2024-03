HÕFFi filmiklubile tuleb külla Kaspar Jancis

Kui Kaspar Jancis peaks kunagi tegema mängufilmi, siis võiks see olla midagi „Tuvalu” sarnast.

Animafilmilavastaja, muusiku ja teatrikunstnikuna tuntud Jancis, keda HÕFFi filmiklubi järgmisel nädalal võõrustab, nägi sakslase Veit Helmeri eriskummalist filmi 2000ndate alguses.

„Olin ja olen siiani suur dialoogita filmide austaja. „Tuvalu” tinglik ja metafoorne absurdimaailm on just see, mis mind filmitegijana kõnetab. Selle teatav lihvimatus ja lapselik lust, pretensioonitu mäng ja leidlik huumor tekitasid minus, tollal veel kinokooli üliõpilases tunde, et ma võiks ka nii,” ütleb ta ühest oma lemmikfilmist rääkides.

1999. aastal valminud „Tuvalu” tegevus keerleb laguneva ja populaarsuse kaotanud supelasutuse ümber. Anton üritab jätta oma pimedale isale muljet, et kõik on kõige paremas korras ja vastu seista oma jultunud venna plaanile kogu kupatus õhku lasta, et selle asemele midagi tulutoovamat ehitada.

Peaosades Denis Lavant ja Tšulpan Hamatova.

„See on metsik ja värvikas. Armastuslugu, komöödia ja moodne muinasjutt, mille tegelased räägivad vähe – nad tegutsevad,” iseloomustas „Tuvalut” Euroopa filmiakadeemia, kelle aasta avastuse auhinnale see 2000. aastal kandideeris.

Film võitis omal ajal arvukalt auhindu ja seda näitas ka PÖFF.

HÕFFi filmiklubi üritus leiab aset neljapäeval, 28. märtsil kell 18 Haapsalu kultuurikeskuses. „Tuvalu” kõrval tuleb juttu ka Jancise enda loomingust – tema viimane animafilm „Antipolis” valmis alles eelmisel aastal ja sellel on seoseid ka „Tuvaluga”.

Kord kuus Haapsalus koos käiva HÕFFi filmiklubi eesmärk on žanrifilmi kui kunsti populariseerimine.

Ekraanile jõuavad linateosed, mille on välja valinud Eesti filmitegijad. Varem on klubi külalisteks olnud Moonika Siimets, Jaan Toomik, Jaak Kilmi, Rasmus Merivoo, Janno Jürgens, Õ-fraktsioon, Sander Maran ja Oskar Lehemaa.

Klubiga ühinemine on tasuta – selleks on vaja täita ankeet, mille leiab ürituselt või Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali koduleheküljelt.

HÕFFi filmiklubi korraldavad MTÜ HÕFF ja MTÜ PÖFF. Kaaskorraldaja on Haapsalu kultuurikeskus. Filmiklubi toetavad Läänemaa kohaliku omaalgatuse programm ja Haapsalu linn.