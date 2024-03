Haapsalu Valgete Ööde festival toob Haapsallu rikkaliku programmi

Juunikuu viimasel neljal päeval täitub suvesoe Haapsalu linn kauni muusika ja andekate interpreetidega – juba traditsiooniks kujunenud Haapsalu Valgete Ööde festival toob muusikasõpradeni Tõnu Kõrvitsa, Sven Grünbergi, Rein Rannapi ja mitme teise armastatud helilooja muusika ning pakub mõnusat kuulamist nii täiskasvanutele kui ka lastele.

Festivali kolmel esimesel õhtul rõõmustab Haapsalu toomkirikus kuulajaid Tõnu Kõrvitsa muusikaline triloogia, mis jõuab publiku ette esimest korda tervikettekandena. Heliteosed „Sina oled valgus ja hommik“, „Lageda laulud“ ning „Tiibade hääl“ kõlavad kolme koori – Läti Raadio koori, Voces Tallinna ning Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja Tallinna Kammerorkestri esituses. Dirigent on Risto Joost.

Festivali avapäeva õhtul saab Uuemõisa mõisas nautida viiuldaja Andres Kaljuste ja pianist Sophia Rahmani esituses Heino Elleri karget ja erakordselt tundesügavat viiuli- ja klaverimuusikat. Ühtlasi on see duo maikuus ilmuva plaadi esitluskontsert Haapsalus.

Festivalinädala reedel kutsuvad kodumaise džässi klassikat kuulama Marianne Leibur ja Joel Rasmus Remmel. Värvikas duo kostitab kuulajaid eesti džässi eilsete ja homsete tippteostega, pakkudes nii avastamis- kui ka äratundmisrõõmu.

Juuni viimane laupäev täidab Haapsalu rikkaliku elamuste valikuga: südapäeval saavad huvilised osaleda vestlusringis, kus jagavad mõtteid kolm kaasaja armastatud eesti heliheliloojat – Tõnu Kõrvits, Rein Rannap ja Sven Grünberg. Õhtupoolikul musitseerivad Haapsalu kuursaali kõlakojas Lehari Kausteli juhatusel Läänemaa noored muusikud. Õhtul rõõmustab Haapsalu linnuse väikses hoovis muusikasõpru Rein Rannapi aegumatu looming. Eesti Rahvusmeeskoori esituses kõlavad Rannapi loodud laulud, mis on publikut kõnetanud viimase poolsajandi jooksul. Legendaarsed palad, mida kuulajad teavad lausa peast, on meeskoori jaoks seadnud Siim Aimla, Kuldar Schüts ja Riivo Jõgi. Koos rahvusmeeskooriga on publiku ees ka Rein Rannap ise, kes lisab lauludele meeleolukaid eelmänge ja soolosid. Hilisõhtul kõlab Haapsalu linnuse hoovis Sven Grünbergi ikooniline helilooming Eesti Elektroonilise Muusika Seltsi Ansambli esituses. Haapsalu sumedas suveöös sulanduvad kajakate hõiked Grünbergi muusikaga seni kuulmata kõlakombinatsiooniks, pakkudes võimalust eriliseks heli- ning mõtterännakuks.

Suvise festivali viimane päev pakub kuulamist-vaatamist lastele ja lapsemeelsetele. Südapäeval saab Haapsalu kultuurikeskuses kuulata lastekontserti „Sipsik“. Eno Raua loodud armastatud raamatutegelase toovad lavale dirigent Rasmus Puur, Tallinna Kammerorkester ja pianist Anna Smirnova. Tekste esitab Anu Lamp.

Festivalile paneb punkti Theatrumi etendus kunstnik Konrad Mäe kirjadest, mis pakuvad huvitavat täiendust armastatud kunstniku loomingule. Haapsalu kultuurikeskuse rõdusaalis loevad Theatrumi näitlejad Konrad Mäe kirju kodustele. Näha saab kunstniku kirjade kirjutamise ajal valminud töid ja kuulda spetsiaalselt selle etenduse jaoks loodud keelpillimuusikat. Just kirjad viivad meid halastamatu selgusega oludesse, milles on sündinud eesti kunsti tippteosed.