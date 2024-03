Koolipäeva algus võib nihkuda kella üheksale

Valitsuses küpseb plaan nihutada 2025. aastal koolides õppepäeva algust tunni võrra edasi, senise kella kaheksa asemel üheksaks – kui aga kooliperel on tungiv vajadus alustada päeva varem, jätab eelnõu otsustamise koolide hoolekogudele, kirjutab Postimees.

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Annemari Linno sõnul on kavandatavas määruses lisaks koolipäeva alguse muutmisele veel üht-teist uut, mis keskendub laste toitumisele, vaimse tervise hoidmisele, liikumise soodustamisele, turvalisusele ja muule. „Kuna aga need ettepanekud ei ole veel jõudnud huvigruppide ja kooskõlastusteni, siis on sellel teemal veel pisut vara rääkida,” lisas ta.

Määruse kavandatav kehtivuse algus on 1. juulil 2025 ja jõustamine on seotud rahvatervishoiu seaduse rakendumisega.

Kõige suurem ja olulisem kasu, mida koolilapsed hilisemast koolipäeva alustamisest saavad, on pikem uneaeg. Paljud õpilased, eriti teismelised, ei maga piisavalt. Soovituslikult peaks teismelised öösel magama 8–10 tundi. Kui aga vaadata 2021/2022 õppeaasta Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu tulemusi une osas, siis selgub, et iga kolmas 13-aastane poiss ja neljas samavanune tüdruk magab liiga vähe ja vanuse lisandudes on olukord veelgi hullem.

Unepuudusest tulenevad kahjud avalduvad pea kõigis tervisenäitajates. Liiga vähe magavate laste seas on enam levinud ülekaalulisus ja sellega seotud hormonaalsed häired, esineb ka stressi ja somaatilisi häireid ja kaebusi, näiteks pea- ja kõhuvalusid. Ka toitumine on neil lastel ebatervislikum.

Liiga lühike uneaeg mõjub halvasti kognitiivsetele funktsioonidele, halveneb mälu ja tähelepanuvõime. On leitud, et emotsioonidega toimetulek on unepuuduses noorel oluliselt keerulisem.

Tervise arengu instituudi krooniliste haiguste osakonna juhataja Merle Haviku sõnul viidi Inglismaal aastatel 2010–2014 läbi üsna julge eksperiment, kus koolipäeva algus nihutati kella kümnele.

Selle tulemused näitasid, et õpilaste õppetulemused paranesid ja oluliselt vähenes haigestumise tõttu koolist puudumine.

USAs 2010. aastal tehtud uuringus nihutati koolipäeva algust 30 minuti võrra. Tulemused näitasid, et paranes laste erksus, meeleolu, motivatsioon, koolis kohal käimine, ka olid lapsed vähem väsinud.