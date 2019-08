Piirkonnapolitseinik: käige koos lapsega läbi tema koolitee

Järgmisel nädalal algav kooliaasta toob liiklusesse tagasi lapsed ja noored. Et kooliaasta algaks turvaliselt ja rahulikult, tasub alles kooliteed alustava lapsega läbi arutada, millele tähelepanu pöörata.

Haapsalu jaoskonna piirkonnapolitseinik Kiur Klippberg tuletab algava kooliaasta eel meelde, kuidas ohutult liigelda.

„Läänemaal on paljude koolilaste liiklusvahendiks kaherattaline sõber jalgratas ja kindlasti tasub see nüüd üle kontrollida. Liikluses osalemiseks peavad jalgrattal olema töökorras pidurid, signaalkell, helkurid – ees valge, taga punane ja mõlemas rattas kollane,“ rääkis Klippberg, tuletades ühtlasi meelde, et alla 16-aastasel ratturil on sõidu ajal kohustuslik kanda kiivrit.

Nii Haapsalu linnas kui ka Lääne-Nigula valla suuremates alevikes liiklevad paljud õpilased kodu ja kooli vahet jalgsi. „Sageli väljutakse kodudest viimasel minutil ja hilinemise hirmus joostakse, kus juhtub. Lapsevanemail tasub jälgida, et laps lahkuks kodust õigeaegselt, et ta jõuaks keskenduda liikluses toimuvale,“ sõnas Klippberg.

Haapsalu linna koolide juures on kitsad tänavad ja pole ka parklaid, mistõttu tuleb Klippbergi sõnul eriti hoolikalt jälgida, et laps väljuks autost siis, kui selleks on sobilik hetk, et ta ei satuks ootamatult sõiduteele.

„Koolide juures oleme näinud ka olukordi, kus laps istub autos koolikott seljas ja on selliselt kinnitatud turvavööga. Soovitan vanematel sellest oma lastele rääkida ja ise enne sõidu alustamist samuti veenduda, et lapsel on kott seljast ära võetud,“ märkis Klippberg. „Sama kehtib ka koolibussiga sõites – koolikott tuleb seljast võtta ja siis end turvavööga kinnitada,“ sõnas ta.

„Kooliaasta alguseni on jäänud veel mõned päevad ja usun, et see on hea aeg lapsega neil teemadel vestlemiseks ja mitte ainult alles kooliteed alustava võsukesega, vaid ka vanema kooliastme lapsega. Käige ühiselt läbi tee kooli, selgitage võimalikke ohte ja õigeid käitumisviise,“ ütles Klippberg. „Seejuures võiksid lapsevanemad jälgida ka iseennast ja olla oma liikluskäitumisega eeskujuks. Soovin kõigile turvalist ja rahulikku kooliaasta algust,“ lisas piirkonnapolitseinik.