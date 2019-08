Terviseamet: kooliasju ostes tuleb mõelda koolikoti kaalule

Lapsele koolikotti ostes peavad lapsevanemad meeles pidama, et kotile endale lisanduvad õppevahendid, mis võivad koti lapsele liiga raskeks teha.

Tervisameti keskkonnatervise osakonna peaspetsialist Kaili Sillamaa sõnul võib kuni kolmanda klassi lapse koolikoti raskuseks koos sisuga olla maksimaalselt kolm kilogrammi, neljanda klassi õpilase koolikott koos sisuga võib kaaluda poole kilo võrra enam. Lisaks õppekirjanduse kaalule mõjutab koolikoti raskust kehalise kasvatuse tunniks kaasa võetav varustus. Samuti tõstavad koolikottide kaalu sinna peidetud mänguasjad ja veepudelid. „Õppetööks mittevajalike asjade kaal võib lapse kotis ulatuda kuni kahe kiloni. Sageli on aga koti ülekaalu põhjuseks lapse jaoks valitud liiga raske ranits ise,“ ütles Sillamaa.

Lapsevanemad saavad lapse koolikoti raskust vähendada ka õhemaid vihikuid ja muid kergemaid koolitarvikuid ostes. „Koolikotti tuleb lapse keha tasakaalustatud arengu huvides vähemalt algkoolis kanda mõlemal õlal. Eelistama peaks konkreetse vormiga ranitsat, sest vormitu koolikott vajub lapse alaseljale ja pikaajaline vale seljaasend võib põhjustada selgroo kõverdumist,“ ütles Sillamaa.

Õppekirjandusele esitatavad nõuded on kehtestatud haridus-ja teadusministeeriumi määrusega, mille kohaselt ei tohi esimeses õppeastmes õpiku ja töövihiku kogukaal ületada 400 grammi ning teises kooliastmes 450 grammi.

Terviseameti eelmisel aastal tehtud testkaalumisest selgus, et kasutusel on siiski õpikuid või õppekomplekte (õpik+töövihik), mille kaal ületab lubatud õppekirjanduse kogukaalu, milleks on 1.-3. klassis 400 grammi ja 4.-6. klassis 450 grammi. Näiteks esimeses klassis on teisel poolaastal kasutusel eesti keele õpik kaaluga 489 grammi, millele lisandub töövihik kaaluga 232 grammi, kaaludes lubatud 400 grammi asemel kokku enam kui 700 grammi. Neljandas klassis kaalusid inglise keele õpik (369 g) ja selle juurde kuuluv töövihik (270 g) kokku 639 grammi ning eesti keele õpik koos töövihikuga kokku 703 grammi. Kehtiva õppekirjandusele esitatavate nõuete määruse rakendussätetes on kirjas, et enne selle määruse jõustumist välja antud õppekirjandus, kui see vastab varem kehtinud määruse nõuetele, loetakse käesoleva määruse nõuetele vastavaks. Määruse varasemas versioonis oli määratletud ainult õpiku kogukaal.

Terviseamet kutsub lapsevanemaid ka algaval õppeaastal üles hoolikalt jälgima laste koolikottide sisu, et kõrvaldada kõik mittevajalikud esemed. Eriti vajavad läbivaatamist 1.-3. klassi õpilaste koolikotid.