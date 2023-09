HÕFFi filmiklubi alustab taas

Neljapäeva õhtul jätkub Haapsalu kultuurikeskuses aasta alguses hoo sisse saanud ja suvel pausi pidanud HÕFFi filmiklubi ehk aastaringne HÕFF, kus Eesti filmitegija räägib oma loomingust ja näitab mõnda filmi.

Sügisese HÕFFi filmiklubi avab režissöör Rasmus Merivoo filmiga „Tapjatomatite rünnak”. See on film, mis muutis tema elu. Filmi nägi Merivoo esimest korda 1990ndatel Filmneti kanalilt. Et aga filmid jooksid kanalil vaid hommikuti, tuli koolist priiks saada ja haiget mängida. Just kõhuvalu teeseldes nägi Kuusalu poiss Merivoo ka esimest korda „Tapjatomatite rünnakut”. „Sellist filmi saab ka Kuusalus teha,” hüüatas ta ja võttis edaspidi sihiks ennast filmikunstiga siduda.

„„Tapjatomatite” erilisus seisnes selles, kuidas väikese eelarvega läbi aeti – see oli halva filmi paroodia. Humoorikas maaslamaja löömine. See oli veidralt naljakas ja nali ei olnud esiplaanil, vaid kusagil filmitegija suhtumises. Teha meelega nalja, mis pole naljakas – ja teha seda samal ajal naljakalt – oli silmiavav ja võimas sooritus,” ütles Merivoo.

Merivoo on filmide „Tulnukas”, „Buratino” ja „Kratt” autor.

Tänavu jaanuaris asutatud HÕFFi filmiklubi eesmärk on žanrifilmide populariseerimine. Iga kuu tuleb klubile külla mõni Eesti filmitegija, kes võtab endaga kaasa ühe oma lemmikteose, mida ta publikule esitleb. Klubi esimene külaline oli Oskar Lehemaa, kes näitas filmi „Ehast koiduni”, järgnesid Sander Maran („Väike õuduste pood”), Õ-fraktsioon („The Room”) ja Janno Jürgens („Kiskja”).

Filmiklubi uus hooaeg algab neljapäeval kell 18.30 Haapsalu kultuurikeskuses.