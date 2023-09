Viis olulist rakendust, mis peaks olema igas nutikellas

Mobiiliäpid on saanud meie igapäevaelu lahutamatuks osaks, kuna kasutame rakendusi erinevate tegevuste jaoks – alates ilma jälgimisest kuni muusika kuulamiseni. Nüüd on paljud rakendused liikunud telefonidest nutikelladesse, mis annab võimaluse kiire elutempo juures äppe veelgi mugavamalt kasutada.

„Tänapäeval ei piirdu nutimaailm enam ainult nutitelefonidega vaid aina enam jõuavad erinevad targad lahendused meieni ka läbi nutikellade. Nutikellad ei ole üksnes spordi- ja tervisenäitajate jälgimiseks – suurema kasu saamiseks soovitame nutikella omanikel oma seadmetesse installida ka lisarakendusi,” räägib tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina ning tutvustab viit rakendust, mis võimaldavad nutikella maksimaalselt ära kasutada ja oma igapäevaelu mugavamaks muuta.

1. Olulisele keskendumine

Tõenäoliselt on kõik olnud olukorras, kus tekib tahtmine edasi lükata mõni stressitekitav koolitöö või tööülesanne. Siinkohal aitab Pomodoro ajajuhtimise tehnika, mis võimaldab pingutust nõudva tegevuse väiksemateks osadeks teha ning eriti mugav on seda teha oma nutikella abiga.

„Selleks, et tõsta oma tööefektiivsust, soovitan rakendust Focus To-Do. Selle äpp aitab keskenduda teaduslikult tõestatud Pomodoro tehnika abil, mis jagab tegevused alameesmärkideks ja 25-minutilisteks plokkideks. Rakenduses saab valida ülesande, millele parasjagu keskenduda nind seada taimer 25-minutiks, mis on mõeldud ülesande tegemiseks. Kui taimer heliseb, siis näeb äpp ette 5-minutilist puhkepausi,” tutvustab tehnoloogiaekspert tänapäeva kiires maailmas vajalikku rakendust.

2. Ära unusta ühtegi vitamiini või ravimit

Ilmselt on kõik unustanud kasvõi korra elus oma vitamiine või muid vajalikke tablette võtta. „Mr. Pillister on mugav äpp, mis tuletab nutikellal meelde, millal ja mis ravimit parasjagu võtta tuleks. Samuti on selle abil võimalik vaadata oma tablettide võtmise ajalugu. See teeb kiire elutempo juures lihtsaks selle, et ükski vajalik tablett ei ununeks,” selgitab Mishina.

3. Juhendatud treening

„Kõigile, kes otsivad võimalusi treeningu sobitamiseks töö või õpingute vahele, võib abiks olla rakendus Home Workout. Nutikellal olev trennirakendus tagab selle, et juhendatud treening on alati käeulatuses. Rakenduse intuitiivne disain ja lai valik harjutusi on mõeldud kõigile, algajatest kuni kogenud sportlasteni,” tutvustab Mishina mugavat võimalust trenni teha.

„Selle rakenduse abil on võimalik treenida kõiki peamisi lihasrühmi. Vaid mõne minutiga päevas saab kasvatada oma lihaseid ja hoida end vormis ilma jõusaali minemata ning kõiki harjutusi saab teha vaid oma keharaskusega,” täpsustab ta.

4. Raadio kuulamine

„Isegi väga laia funktsionaalsusega nutikellades nagu näiteks uus Huawei Watch GT 4 ei ole alati kõiki rakendusi kohe olemas. Nutikelladele mõeldud myTuner Radio on mugav äpp, mida soovitan installida selleks, et kuulata raadiot liikvel olles. Selle äpi abil on võimalik kuulata üle 50 000 raadiojaama rohkem kui 200 erinevast riigist. Lisaks on selle rakenduse abil võimalik hommikul ärgata äratuskella asemel oma lemmik raadiojaama heli peale,” tutvustab Mishina.

5. Vajalikud arvutused

Calculator New on igapäevaste arvutuste tegemisel asendamatu abiline, pakkudes võimalust kiirete arvutuste tegemiseks liikvel olles. “Kasutajad saavad kohandada rakenduse välimust vastavalt oma isiklikele eelistustele. Võimalus on valida erinevate teemade ja värvikombinatsioonide vahel, mis võimaldab igal kasutajal oma nutikellas säilitada oma isikupärast stiili,“ toob spetsialist välja.