Kohus andis vallale aega Metsküla kooliga kokku leppida

Metsküla lastevanemad kinnitasid, et on valmis asutama erakooli, aga ei saa seda teha poole kooliaasta pealt ja vajavad kohaliku omavalitsuse tuge.

Esmaspäeval peetud kohtuistungilt naasid Metsküla kooli lastevanemad üle hulga aja lootusrikastena. „Meil on väga hea meel, et kohtunik meid ära kuulas,“ ütles Metsküla lapsevanem Silvia Lotman Lääne Elule. „Kohtunik ütles, et ta väga soovib, et pooled omavahel kokku lepiksid.“

Tallinna halduskohus andis Lääneranna vallale ühe nädala, et teha 1. septembrist volikogu otsusega suletud Metsküla kooli lastevanematele kompromissettepanek. Lastevanemad said omakorda nädala, et sellele vastata. „Metsküla istungil andis kohus pooltele kompromissläbirääkimiste pidamiseks tähtaja 11. oktoobriks,“ ütles Tallinna halduskohtu pressiesindaja Anneli Vilu Lääne Elule.

„Ma loodan, et vald võtab seda tõsiselt,“ ütles Metsküla kooli hoolekogu liige Püü Polma Lääne Elule. 1. septembrist Lääneranna vallavolikogu otsusega suletud Metsküla kooli lastevanemad on püüdnud kohaliku omavalitsusega läbi rääkida suvi otsa, et neile antaks kooli päästmiseks erakooli loomiseks aasta, aga see ei õnnestunud. Kohalik omavalitsus pani kooli kinni ja see tegutseb geriljakoolina.

Haridusminister Kristina Kallas pole koolitusluba tühistanud, lapsed käivad iga päev koolis, õpetajad annavad tunde, aga palka ei saa ja staažikas kokk Ene Ploom on teinud lastele lõunat oma pensionist.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!