Tänasest saavad Swedbanki kliendid maksta nutikellaga

Tänasest, 16. juulist saavad Swedbanki kliendid esimeste hulgas Baltikumis võimaluse tasuda erinevates müügikohtades toodete ja teenuste eest Fitbiti või Garmini nutikella või käepaelaga, kasutades selleks lahendusi Fitbit Pay või Garmin Pay. Selle teenuse kasutuselevõtuga ei pea kliendid enam muretsema, kas rahakott või pangakaart on kaasas. Kuu lõpus jõuab Swedbanki era- ja äriklientideni ka uuendatud funktsioonidega mobiiliäpp.

„Oleme teinud suuri edusamme, et Swedbanki klientidel oleks võimalik valida erinevate kaasaegsete maksevõimaluste vahel. Vähem kui kolm aastat tagasi tõime esimesena välja viipemakse võimalusega kaardid, nüüd teeme digimaksete vallas järgmise sammu, andes klientidele võimaluse maksta kõigis müügikohtades, mis viipemakseid vastu võtavad, ka Fitbiti või Garmini nutikellaga,“ ütles Swedbanki klienditeenuste juht Ede Raagmets.

Swedbanki kliendid, kellel on mobiilse rahakoti funktsiooniga Fitbiti või Garmini nutikell või aktiivsusmonitor, saavad siduda oma Swedbanki kaardi Fitbiti või Garmin Connect rakendusega ja määrata salasõna. Kaardi sidumise kinnitust saab vaadata Swedbanki uuest mobiilirakendusest või internetipangast.

Fitbiti ja Garmini nutikellad kasutavad lähiväljasidet (NFC). Makse tegemiseks peab kasutaja lihtsalt makseterminali nutikellaga puudutama. Nutikellaga on võimalik maksta igal pool, kus võetakse vastu viipemakseid, ning maksete limiit on sama, mis seadmega seotud pangakaardil.

Suurema turvalisuse huvides kaitsevad Fitbit ja Garmin kasutajat spetsiaalselt kella jaoks loodava virtuaalse kaardinumbri ja tehingukoodide igakordse kasutamise abil. Kasutaja tegelikku kaardinumbrit ei salvestata nutiseadmesse või serveritesse ega edastata maksmisel kaupmehele. Tänu pulsitehnoloogiale „teab“ näiteks Garmini nutikell alati, kas ta asub randmel, ning randmelt eemaldatud seadmega makseid teha ei saa.

International Data Corporationi raporti kohaselt peaks kantavate nutiseadmete ülemaailmne turg kasvama 2019. aastal 15,3% võrra 198,5 miljoni seadmeni. 2023. aasta lõpuks peaks seadmete arv jõudma 279 miljonini, mis tähendab järgmisest aastast edasi keskmiselt 8,9%-list aastakasvu. Swedbank on arvestanud, et aastaks 2020 peaksid kõik Baltikumis kasutatavad makseterminalid võtma vastu viipemakseid. Seega laienevad klientide võimalused nutikellaga tasumiseks tulevikus veelgi.

Alates juuli lõpust jõuab Swedbanki era- ja äriklientideni ka uuendatud funktsioonidega mobiiliäpp. Uus äpp on värske kujunduse, intuitiivse kasutajaliidese ja mitmete uute kaasajastatud funktsioonidega.

„Paljude klientide jaoks on mobiilipangast saanud tänaseks peamine kanal pangaasjade ajamiseks. Seda kinnitab ka panga digikanalite statistika – eelmise aasta juunist on Swedbanki äpi kasutajate arv tõusnud ligi 30% ja jõudnud Eestis 350 000ni. See trend on julgustanud meid pangana panustama mitmetesse uuenduslikesse ja julgetesse lahendustesse, et pakkuda klientidele veelgi intuitiivsemat ja kaasaegsemat mobiilipangarakendust, millele on lisandunud ka nutikellamaksed,“ ütles Swedbanki klienditeenuste juht Ede Raagmets.

Ede Raagmetsa sõnul lähtub Swedbank mobiilipanga arenduses parimatest saadaolevatest praktikatest. Lisaks koguti ka klientidelt märkimisväärses mahus tagasisidet, millega uue äpi arenduses arvestati. Näiteks on uuendatud äppi võimalik siseneda biomeetriliste tunnuste (sõrmejälg või näotuvastus) abil ja sama võimalust saab kasutada kuni 100-euroste maksete kinnitamiseks. Lisaks on äpis välkmaksete ja mobiilsete viipemaksete võimalus ning muudki.

Uus mobiiliäpi versioon on klientidele kättesaadav alates 30. juulist. Kui kasutaja telefonis on lubatud automaatsed uuendused, uueneb praegune Swedbanki rakendus ise ja kasutajal pole vaja sekkuda. Kui uuendused pole seadmes lubatud, peab kasutaja mobiilipanka uuendama käsitsi ja uue rakenduse ise alla laadima.