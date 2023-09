Riigi eelarvestrateegia lubab Haapsalu raudteele 15 miljonit eurot

Riigi eelarvestrateegia lubab Haapsalu raudteele järgmiseks aastaks 15 miljonit eurot, rahandusminister Mart Võrklaev ütles ERR-ile, et talle tuli see üllatusena.

Eelarvestrateegia lubab järgmisel aastal Haapsalu raudteele 15 miljonit eurot, 2025. aastal kaks miljonit ja 2026. miljon eurot. „Haapsalu raudtee ehitamine 15 miljonit? Ma pean tunnistama, see tuleb mulle üllatusena. Ma ei tea, et me sellises asjas oleks kokku leppinud. Me teeme küll Rail Balticut ja ehitame erinevaid lõike kiiremaks. Aga et me nüüd uut raudteed hakkaks edasi ehitama… Ma pean tunnistama, et ma ei tea, et me seda arutanud oleks,” ütles Võrklaev ERRile.

Eelarvestrateegias on kirjas, et Haapsalu raudtee puhul liigutakse edasi ettevalmistavate tegevustega.