HÕFFi filmiklubile tuleb külla Jaan Toomik

Kuidas on tšehhi sürrealist Jan Švankmajer mõjutanud Jaan Toomiku loomingut?

Sellest räägib üks tuntumaid eesti nüüdiskunstnikke neljapäeval, 25. jaanuaril kell 18 Haapsalu kultuurikeskuses, kus toimub HÕFFi filmiklubi uue aasta esimene üritus.

Esimest korda Eestis jõuab suurele ekraanile 1996. aastal valminud sürrealistlik must komöödia „Fiiliate käsiraamat” (Spiklenci slasti, otsetõlkes „Naudingu konspiraatorid”), milles Švankmajer kujutab kuut üksildast inimest, kelle elu keerleb eriskummaliste seksuaalsete fantaasiate ümber.

„See on mänguline ja kompleksivaba käsitlus erinevatest fiiliatest, mis on edasi antud kohati läbi homeerilise naeru. Nauditav on Švankmajerile omane sürrealistlik vormikäsitlus,” juhatab Toomik filmi sisse.

Animatsiooni elementidega tekstita mängufilmi on Švankmajer ise nimetanud naljaga pooleks esimeseks erootiliseks filmiks, kus ei näidata otsest suguühet, ja lugenud üles ka oma kunstilised nõuandjad, kelleks on Leopold von Sacher-Masoch, markii de Sade, Sigmund Freud, Luis Buñuel, Max Ernst ja Bohuslav Brouk.

89-aastane Jan Švankmajer on tuntust pälvinud eelkõige oma sürrealistlike animafilmidega, mida on kokku ligemale 30 ja millest kuulsamad on „Dialoogi dimensioonid”, „Viimane trikk”, „Pimedus – valgus – pimedus”, „Jorruline”, „Et cetera”, „Toit”, „Mäng kividega” ja „Korter”. Tema seitsmest mängufilmist kolme – „Hullus”, „Kuidas elu üle elada (teooria ja praktika)” ja „Putukas” – on näidatud ka PÖFFil. Oma mõjutajaks on teda nimetanud näiteks Terry Gilliam, Tim Burton ja vennad Quayd.

Aga aasta esimeses filmiklubis tuleb juttu ka Toomiku enda linateostest, millest viimane, lühimängufilm „Kaks meest rongis ja keegi veel…” valmis alles eelmisel aastal. Samuti on kõne all Haapsalu, kus Toomik on üles kasvanud ja koolis käinud.

Eelmisel aastal asutatud HÕFFi filmiklubi eesmärk on žanrifilmide populariseerimine. Korra kuus tuleb klubile külla mõni Eesti filmitegija, kes võtab endaga kaasa ühe teose, mis on teda mõjutanud. Varem on külalisteks olnud Oskar Lehemaa („Ehast koiduni”), Sander Maran („Väike õuduste pood”), Õ-fraktsioon („The Room”), Janno Jürgens („Kiskja”), Rasmus Merivoo („Tapjatomatite rünnak”) ja Jaak Kilmi („Dracula veri”).

Klubiga ühinemine on tasuta – selleks on vaja täita ankeet, mille leiab ürituselt või Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali koduleheküljelt.

HÕFFi filmiklubi korraldavad MTÜ HÕFF ja MTÜ PÖFF. Kaaskorraldaja on Haapsalu kultuurikeskus. Filmiklubi toetavad Läänemaa kohaliku omaalgatuse programm, Kultuurkapitali Läänemaa ekspertgrupp ja Haapsalu linn.