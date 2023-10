Haapsalus voolab Dracula veri

Miks peab režissöör Jaak Kilmi üheks oma lemmikfilmiks „Dracula verd”?

Kui te teada tahate, tulge HÕFFi filmiklubi järjekordsele seansile, mis leiab aset 26. oktoobril kell 18.30 Haapsalu kultuurikeskuses.

„Sigade revolutsiooni”, „Disko ja tuumasõja” ja „Sangarite” lavastaja juhatab selle Paul Morrissey veidra eurošokkeri sisse ja arutleb, miks on see Andy Warholi tehases valminud õudusfilm huvitav ka pea 50 aastat pärast väljatulekut.

„See on film, kus veri voolab nagu odav vein, šikk dekadents põimub poliitilise iroonia ja vaimukalt nihkes sexploitation´iga,” ütleb ta.

Närbuv krahv Dracula sõidab Itaaliasse, et leida neitsi, kelle verd juua – ainult see saab teda veel hukatusest päästa. Paraku on neid raske leida isegi sellest jumalakartlikust riigist.

Vampiirifilmide klassikasse kuuluva linateose peaosas on Udo Kier, kes pälvis mullu PÖFFi elutööpreemia. Pisiosades teevad kaasa ka filmilegendid Vittorio de Sica ja Roman Polanski.

Jaak Kilmi on jaanuaris asutatud ja kord kuus koos käiva HÕFFi filmiklubi kuues külaline. Varem on mõnd oma lemmikžanrifilmi esitlenud Oskar Lehemaa („Ehast koiduni”), Sander Maran („Väike õuduste pood”), Õ-fraktsioon („The Room”), Janno Jürgens („Kiskja”) ja Rasmus Merivoo („Tapjatomatite rünnak”).

Klubiga ühinemine on tasuta: selleks on vaja täita ankeet, mille saab ürituselt või Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali koduleheküljelt.

HÕFFi filmiklubi korraldavad MTÜ HÕFF ja MTÜ PÖFF. Kaaskorraldaja on Haapsalu kultuurikeskus. Filmiklubi toetavad Läänemaa kohaliku omaalgatuse programm, Kultuurkapitali Läänemaa ekspertgrupp ja Haapsalu linn.