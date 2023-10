Missuguseid omadusi nutikella valimisel jälgida?

Viimastel aastatel on nutikellade arengus toimunud suured muutused – kellad pakuvad rohkem funktsionaalsust kui kunagi varem ning rikastavad meie igapäevaelu mitmekülgsete võimalustega. Mille järgi kasutajad oma valiku teevad, on see kella välimus või praktilised omadused?

Klassikaliselt on nutikellasid kasutatud tervise ja füüsilise vormi jälgimiseks. Tänaseks on lisaks sammude lugemisele nutikelladel hulgaliselt muid omadusi nagu näiteks pulsi mõõtmine ja une monitoorimine. Lisaks on kaasaegsed nutikellad nagu ka väikesed kaasaskantavad treenerid – mitmetel neist on funktsioonid, mis pakuvad juhendatud treeninguid või meditatsioone ning abistavad toitumisega.

Kui kasutaja eesmärk on oma tervislikku seisundit paranda, siis tasuks jälgida just nende lisafunktsioonide olemasolu kelladel. “Eelkõige tulekski selgeks saada, missugused on ootused ja vajadused ning selle järgi on kõige parem sobiv nutikell valida,” selgitab tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina.

Kui aku kestvus on oluline

Üheks suureks väljakutseks varasematele nutikelladele on olnud piiratud aku kestvus. “Selleks, et kella olulistest funktsioonidest kasu saada, tuleks kella kanda peaaegu kogu aeg. Seega peab kella aku olema vastupidav – vastasel juhul panevad kasutajad selle näiteks ööseks laadima ning mitmed olulised tervisenäitajad jäävad monitoorimata. Uutel nutikelladel võib aku vastu pidada kuni 14 päeva,” tutvustab tehnoloogiaekspert nutikellade akude arenguid.

Kui integratsioon ja ühenduvus on oluline

Selleks, et nutikellade funktsionaalsust maksimaalselt ära kasutada on oluline need nutitelefonide ja teiste nutiseadmetega ühendada. “Nutikella teiste seadmetega ühendamisel saame kella ekraanile kuvada teavitusi, sõnumeid ja kõnesid. See võimaldab ühenduses olla ka telefoni haaramata,” selgitab Mishina ühenduvuse kasusid. “Soovitan valida nutikell, mida saab ühendada kõikide telefonidega, olenemata kas need on Android või iOS baasil.”

Kui väline ilu on oluline

Viimastel aastatel on nutikellade tootjad muutnud oma disaini. Näiteks Huawei on äsja toonud turule uue Watch GT 4 nutikella, mis pakub nutikella funktsionaalsust olles samal ajal klassikalise käekella välimusega. “Nutikellad ei peaks olema vaid tarbeesemed. Uus Huawei strateegia on suunatud sellele, et nutikellad oleksid osa moest ja mõjuksid stiilse aksessuaarina,” tutvustab Mishina.

Nutikellade isikupärastamine on samuti aina tavapärasem. Nutikellade rihmade valik on muutunud mitmekesiseks ning numbrilaua välimust on samuti võimalik muuta. “Sedasi saavad kasutajad kohandada oma seadmeid vastavalt isiklikele maitsetele ja eelistustele, aga ka vastavalt sündmusele – pidulikel sündmustel ei pea kandma sportlikku käekella, vaid saab selle ilusaks aksessuaariks kujundada,” sõnab tehnoloogiaekspert.