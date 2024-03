Haapsalu Valgete Ööde muusikafestival väljendab romantilise ja muretu suveaja ergast püüdu kauni muusika poole. Festivalil on oma kindel koht Eesti kultuurisuves. Selle kõrgetasemelisse ja vaheldusrikkasse muusikaprogrammi on pikitud eriilmelisi ettevõtmisi, köitvat on nii muusikagurmaanile kui suvitajast huvilisele.

Haapsalu raekoda korraldab populaarseid suvitaja jalutuskäike ja kultuuriloolisi vestlusi, kavas on ka öökinoseanss. Festivaliga kõlavad kokku Haapsalu erilised kontserdipaigad – kirikud, võimas lossihoov, kuursaal, Uuemõisa mõis, aga ka promenaad ning mõnusalt suvine peatänav oma kohvikute ning lillelõhnalise kuurordimeluga.

Haapsalu Valgete ööde festival 2024

27.–30. juuni

Haapsalu linnuse hoov, Haapsalu toomkirik, Uuemõisa mõis, Villa Friedheim



Tänavuse festivali peasündmus ja sisuline telg on Tõnu Kõrvitsa koori- ja orkestritriloogia esmakordne tervikettekanne. Kolmel järjestikusel õhtul kannavad paljude auhindadega pärjatud teosed ette Tallinna Kammerorkester, Risto Joost ning kolm suurepärast koori – Läti Raadio koor, Voces Tallinn ning Eesti Filharmoonia Kammerkoor.

Kõik need teosed on kirjutatud solistidele, koorile ja keelpillidele ning nende esmaesitajad on Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Tallinna Kammerorkester ja Risto Joost. Kõigi kolme teose tekste on aidanud tõlkida ja luua Doris Kareva. – Tõnu Kõrvits

Haapsalu ootab teid! https://eestikontsert.ee/festivalid/haapsalu-valgete-oode-fest/

Festivali tervikprogrammi piletid tulevad müüki märtsis.