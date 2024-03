Lääne Elu paberleht teisipäeval, 12. märtsil

Liikluseksameil on täistuurid peal

Transpordiameti Haapsalu eksamineerija Mati Tereping võtab praegu päevas vastu seitse liikluseksamit. Paljud tulevad eksamile kaugemalt. Ja eksamile soovijaid on pidevalt. „Aasta alguses oli hõredam, aga nüüd, kus mopeedid ja mootorrattad ka tulevad, on kogu aeg täismäng,” ütles Tereping.

Henri Hütt: mind huvitab looduse ja teatri ühendamine

Koereograafi haridusega etenduskunstnik Henri Hütt soovib ühendada teatrit ja loodust ehk tutvustada loodust läbi koreograafi silmade. Hütt, kes on pikalt töötanud teatris tehisvalguse all, soovis liikuda saalist välja loodusesse, sest seal on ilus. „Tahtsin ühendada looduse ja teatri,” ütles Hütt. Nüüd õpibki ta Haapsalu kutsehariduskeskuses loodusgiidiks.