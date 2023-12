Muuseumikaardiga on tehtud Läänemaal üle 2000 muuseumikülastuse

Aprillis alustanud muuseumikaardil on juba kümme tuhat omanikku, kes on teinud kaheksa kuuga ligi 52 000 muuseumikülastust. Haapsalus ja Läänemaal on muuseumikaardiga tehtud 2053 külastust.

Läänemaa kaheksast muuseumikaardi taha joondudnud muusuemist on kõige populaarsemateks osutunud Haapsalu linnus, Iloni Imedemaa ja Haapsalu raekoda. Eestis on muuseumikaardiga enim käidud ERMis, Kumu kunstimuuseumis ja Eesti vabaõhumuuseumis.

„Muuseumikaart on toonud muuseumidesse täiesti uusi külastajaid, aga kasvatanud oluliselt ka korduvkülastusi ehk toonud inimese näituste vahetumisega tagasi samasse muuseumisse. Senise külastatavuse põhjal on tulemused tugevalt ületanud meie esimeseks aastaks seatud eesmärke ning kinnitanud Eesti inimeste jätkuvalt suurt kultuurihuvi,” ütles muuseumikaardi juht Kert Kask.

Kõige populaarsemad näitused muuseumikaardi omanike seas on olnud Eesti loodusmuuseumi seenenäitus, Eesti tarbekunsti- ja disainimuuseumi Tallinna juveelitehase näitus ja Eesti arhitektuurimuuseumi näitus saatkondade interjööridest.

Muuseumikaardi statistika põhjalt joonistub välja, et kõige rohkem käivad inimesed muuseumides nädalavahetusel ja kõige harvemini esmaspäeval ja teisipäeval. Keskmine muuseumikaardi omanik on 42aastane naine, noorim 2aastane ja vanim 93aastane. Muuseumikaart on taskus ka umbes viiesajal välismaalasel.

Kõige aktiivsem muuseumikaardi kasutaja, Krista Roolaid, on teinud kaheksa kuuga ligi 200 muuseumikülastust ja pälvis sellega novembris Eesti muuseumiühingult aasta muuseumisõbra tiitli. Senise külastatavuse põhjal käib Eesti suurim muuseumifänn muuseumis enam kui kakskümmend kaheksa korda kuus.

„Krista omab head ülevaadet kõikidest Eesti muuseumidest ja seal olevatest näitustest ning teda teavad ja tunnevad nägupidi pea kõik Eesti muuseumitöötajad,“ märkis Kask, kelle sõnul on Krista inspireerinud oma tegevusega nii muuseumitöötajaid kui ka teisi külastajaid.

Eestiga sarnane aastane muuseumikaart on Euroopas kasutusel veel Soomes, Hollandis, Belgias ja Šveitsis. Kui Eestis on muuseumikaardil kümme tuhat omanikku, siis 8,9 miljoni elanikuga Šveitsis on neid tuhande võrra vähem ehk üheksa tuhat.

Alates aprillist on muuseumikaardiga liitunud viis muuseumi ja nimekiri täieneb pidevalt. Jaanuari keskpaigas pääseb muuseumikaardiga ka värskelt renoveeritud Miiamilla lastemuuseumisse Tallinnas. Kokku tagab 59 eurot maksev muuseumikaart sissepääsu 119 muuseumisse, galeriisse ja elamuskeskusesse üle Eesti.