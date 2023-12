Juba mõne aja eest said Eesti linnad oma peaväljakutele püsti suured või väiksemad jõulukuused. Laupäeval süttis Haapsalus esimene advendiküünal, pühapäeval jõudsid järele teised linnad ja suuremad asulad.

Linnad säravad jõulutuledes. Osa neist on kohalike omavalitsuste hool ja vara, aga alati sätivad akendele ja majadele, aedadesse ja verandadele oma isikliku jõuluvalguse paljud meie hulgast. See on tõeliselt vahva, sest valgust on praegusel aastaajal napilt käes.

