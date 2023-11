Eesti Post Nõva pakiautomaadist: ei tasu ära!

Eesti Posti hinnangul peaksid Nõva elanikud tellima üle kolme korra rohkem kaupa, et pakiautomaadi pidamine kauges maanurgas riigifirmale ära tasuks.

Pisike 360 elanikuga ja lähematest postiasutustest ligi poolesaja kilomeetri kaugusel asuv Nõva sai aastaid pikisilmi oodatud pakiautomaadi valurahaks, kui riigifirma mullu seal postipunkti sulges. Nüüd kardavad elanikud sellest ilma jääda. „Mõtlesime isegi, et teeks elanike seas üleskutse, et kasutage rohkem, aga…“ ütles Nõva osavallavanem Aivi Heinleht. Võrreldes Lääne-Nigula teiste osavaldadega on Nõva kõige usinam tellija: ühe elaniku kohta on seal kõige rohkem pakke, lihtsalt rahvast on vähe.

