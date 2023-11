Haapsalu vanaema kirjutas lapselapsest raamatu

Haapsallane Tiiu Randmann-Mihkla pani kaante vahele oma viieaastase lapselapse, koduaia ja seal elutsevad putukad-mutukad.

„Luna on päris, kõik teised tegelased on päris, sündmuspaik on päris,“ ütles Randmann-Mihkla verivärske teose kohta. Trükikojast sai autor raamatud kätte nädal tagasi ja teisipäeval ootasid need veel raamatupoodi saatmist. „Uhke tunne on küll, et sai valmis,“ ütles Randmann-Mihkla. Isegi peategelane, Randmann-Mihkla viieaastane lapselaps Luna polnud raamatut veel näinud. „Luna saab postiga kätte. Ootan pingsalt videot. Ma loodan, et vanemad võtavad üles,“ ütles Randmann-Mihkla.

