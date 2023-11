Ilves murrab Kiidevas kasse ja koeri

Pooleteise kuu jooksul on ilves Kiideva külas maha murdnud üheksa kassi ja tõsist viga on metsakiisu teinud kahele koerale.

„Mõni päev tagasi ründas ilves põhimõtteliselt perenaise silme all tema koera ja mõni tund hiljem juba teise pere koera. On märgatud, et ta ei karda väga inimesi, istub koduhoovides ja hirmutamisele ka ei reageeri,” kirjutas külaelanike muret keskkonnaametile vahendanud Kiideva külaseltsi juhatuse liige Sirli Olgo pühapäeval.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!