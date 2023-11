Jahimehed said Kiideva ilvese küttimiseks eriloa

Kiideva külas kasse murdnud ilvest võib küttida novembri lõpuni. Nii lühikese ajaga nuhtlusisendit kätte ei saa, arvab kohalik jahimees Künno Kalk.

Neljapäeval andis keskkonnaameti peadirektori asetäitja Leelo Kukk nädalapikkuse küttimisloa nuhtlusisendiks kuulutatud ilvesele, kes Keedika külas kasse murrab ja koeri ründab.

Kuigi ilvest ei tohi alates 2016. aastast küttida, on Kiidevas tegemist eriolukorraga. „Nuhtlusisendi küttimiseks väljastati neljapäeval eriluba,” ütles Läänemaa jahindusklubi juht Endrik Raun eile Lääne Elule. „See on Haapsalu jahiseltsi piirkond, nende jahiala ja Haapsalu jahiselts organiseerib selle olukorra lahendamise.”

Viimase paari kuu jooksul on ilves Kiideva külas maha murdnud üheksa kassi ja tõsist viga on metsakiisu teinud kahele koerale. Viimasel ajal pole külast koduloomi kaduma läinud. „Sain külaelanike jutust nii aru, et need [kassid], mis vabaliikumises olid, söödi ära ja nüüd on kõik lemmikloomad hoolsalt tubades ja kinni,” ütles Raun. Tema sõnul liigub ilves aga endiselt ringi ja oli eilegi ühe talu õues. „Eks tal on maitse suus ja otsib. Aga inimesed on hirmul ja hoiavad loomad kinni,” kirjeldas Raun olukorda külas.

„Meil on üks kohalik mees, kes elab Kiideval ja kelle õuelt on ilves ka läbi jalutanud ,ning ka üks noorem mees, kes teab ja tunneb seda kanti ja seda, kus ilves seal ringi liikunud on,” ütles Haapsalu jahiseltsi juhatuse liige Olev Peetris. Nendele meestele andiski Peetris loa nuhtlusisendi küttimiseks.

