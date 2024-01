Läänemaal on põtru väheks jäänud

Lõppenud jahihooajal kütiti Läänemaal 268 põtra, kuigi jahilimiit lubanuks lasta 284 looma.

Üle Eesti kütiti 4037 põtra, mida on 164 võrra vähem, kui jahindusnõukogu ette nägi.

Haapsalu jahiseltsi esimehe Olev Peetrise sõnul valitseb sama suund nagu ülejäänud Eestis ka Haapsalu jahiseltsi piirkonnas. „Meie limiit oli 31 ja kütitud on 29 põtra. Loomi lihtsalt ei ole,“ tõdes Peetris. Läänemaa jahindusklubi juhatuse esimees Endrik Raun tõdes, et samasugune lugu on pea kogu Läänemaal.

