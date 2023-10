Piirsalus kõlas jahisarv

Läänemaa jahindusklubi alustas laupäeval hooaega ühise põdrajahiga Piirsalu lähistel.

Ühisjahi kuulutas sarvepuhumisega avatuks klubi juhatuse esimees Endrik Raun, kelle üks eesmärke on taaselustada ka vanu pidulikke tavasid.

Hooaja avajaht tõi Piirsallu kokku Läänemaal tegutsevad jahiseltsid, kes muidu toimetavad oma piirkondades. „Tuleme kokku, räägime natuke, puhume sarve ja läheme koos jahti,“ ütles Raun. „Lõunal sööme ühiselt suppi ja pärast on pidulik õhtusöök. Asja mõte on, et oleksime paremini tuttavad ja ajaksime rohkem ühte asja. Nii saame jahindust vaadata üle Läänemaa, mitte ainult ühe jahipiirkonna kaupa,“ lisas ta.

