Tormine ilm jätkub

Riigi ilmateenistus on tänaseks andnud esimese taseme tormihoiatuse.

Prognoos lubab taas tugevat tuult saartele ja rannikule. Läänemaal puhub lõuna- ja edelatuul puhanguti 15-18, rannikul kuni 22 m/s.

Päästeamet soovitab enne tormi panna kinni või varju kõik lenduvad esemed ning kindlasti hoiduda eemale maha langenud elektriliinidest. Teavita neist Elektrilevi rikketelefoni numbril 1343 ja eluohtlikest olukordadest häirekeskust numbril 112. Suurte tuultega väldi kütmist – korsten võib tugeva tuule tõttu tagurpidi käima hakata, st et kui tuul on väga suur võib see kaaluda üle korstna tavapärase tõmbe. Sügistormidega võimalikult mugavalt hakkama saamiseks varu koju seitsme päeva söögi- ja joogivaru ning alternatiivne söögitegemise vahend.

Päästjad käisid nädalavahetusel möllanud tormi kahjusid veel eilegi likvideerimas, teisipäeval oli ohtlikult teele langenud kaks puud.