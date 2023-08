Mida teha, kui garaažis on vesi põlvini?

Vihmasajust tingitud uputuse korral võivad tekkinud kahjud olla märkimisväärsed. Kahjuks pole säärased juhtumid Eesti kliimas ebatavalised, mistõttu on oluline kindlustada oma kodu ja sõiduk varakult hea partneri juures ning lugeda hoolikalt kindlustuslepingu tingimusi.

Hiljuti sadas Tallinnas mõne tunniga maha poole kuu jagu vihma, mis viis Reidi teel suure uputuseni. „Sääraseid olukordi tuleb nii mõneski Eesti otsas aeg-ajalt ette, kus suure vihmasaju ajal täitub maa-alune garaaž või parkla ootamatult veega ning autod saavad kahjustada,” rääkis Swedbanki riskikindlustuse valdkonnajuht Liina Laks.

Hea kaskokindlustus on uputuste korral autoomaniku parim abiline, sest kahjustused sõidukile võivad olla märkimisväärsed. Viimane suur vihmasadu tõi Swedbank P&C Insurance ASi klientide poolt mitmeid sõidukikahjudega seotud pöördumisi, mille osas autoremondi ettevõtted veel tuvastavad elektrooniliste kahjude suurust. Näiteks sai suure sademete hulga tõttu kannatada sõiduk, mis oli jäetud garaaži ajaks kui selle omanik oli Eestist ära. Sõiduk seisis pikalt vees, kuni reisilt naasnud omanik kahju avastas ning kindlustuse poole pöördus. Teine sarnane juhtum, kus omanik jõudis öösel sadanud vihmale küll kiiresti reageerida ja auto garaažist välja pukseerida ei päästnud siiski kahjust, sest lühikese ajaga maha sadanud vihma tõttu oli garaažis vesi tõusnud põlvini ning see oli sattunud ka autosse.

„Teeme kõik endast oleneva, et hüvitamisprotsess oleks kiire ja muretu. Otsusest kahju hüvitamise kohta teavitame oma kliente hiljemalt kümne päeva jooksul alates kahju tekkimise asjaolude ja kahju ulatuse kindlakstegemisest ning kahjujuhtumi kohta kõigi selleks vajalike dokumentide saamisest,“ ütles Laks.

Sujuvat ja kiiret koostööd on hinnanud kõrgelt ka meie partnerid. Näiteks Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu (AMTEL) uuringute põhjal on Swedbank P&C Insurance AS-i juba kolmandat aastat järjest valitud Eesti parimaks kindlustuspartneriks. Täpsemalt väärtustavad autoremondiettevõtted Swedbanki kiiret hinnapakkumistele vastamist ja remondiprotsessis tehniliselt põhjendatud kalkulatsioonide aktsepteerimist.

Õige kindlustuspartneri valik äärmiselt oluline. „Enne lepingu sõlmimist on oluline veenduda, millised riskid on kaetud, milliste eranditega tuleb arvestada ning vaadata üle ka muud olulised lepingupunktid. Vajadusel saab alati nõu küsida teenusepakkujalt. Lepingutingimustega tutvumine annab kindlustunnet sobiva kindlustusseltsi ja -lepingu valikul,” lisas Laks.

Uputustest ei jää puutumata ka kodu

Lisaks autole võib tugevate tormide ajal saada suuri kahjusid ka näiteks garaaž või maja. Seetõttu on oluline mõelda ka kodukindlustuse peale. Näiteks eelmisel aastal hüvitas Swedbank P&C Insurance loodusõnnetuste põhjustatud kahjusid ligikaudu 450 korral. Kokku hüvitas Swedbanki varakindlustus loodusõnnetuse kahjusid üle 860 000 euro ulatuses ning keskmise kahjuhüvitise suurus oli ligi 2200 eurot. Suurim hüvitis tugeva vihmasaju ja sellest tingitud üleujutuse kahjude eest oli ligi 7900 eurot.

„Kodu kaitsmiseks tasub lepingusse valida alati kolm peamist kindlustuskaitset: ehitiskindlustus, et õnnetusjuhtumi korral saaks kodu taastatud endisesse olukorda; koduse vara kindlustus, mis kaitseb kodu sisustust ja isiklikke asju ning vastutuskindlustus, mis tuleb appi olukorras, kus kahju on tekitatud kellelegi teisele. Peamiselt teatakse, et vastutuskindlustusest on abi kui veetorude lõhkemine põhjustas naabritele veeuputuse, kuid vastutuskindlustus aitab ka juhul kui lemmikloom kraabib naabri autot või jalgrattaga sõites põrkad kokku jalakäijaga, kes nõuab kehavigastuse tekitamise eest kahjuhüvitist” selgitas Laks.

Kas teadsid, et Swedbanki kodukindlustus hüvitab omavastutusest suurema kahju, kui

kodus juhtub õnnetus, mis muudab seal elamise võimatuks (nt äikesest põhjustatud tulekahju). Sel juhul hüvitab kodukindlustus perele kuni 12 kuu jooksul samaväärse ajutise elamispinna üürikulud.

loodusjõudude põhjustatud elektripinge kõikumiste tõttu saab tehnika (mõni kodumasin) kahjustada;

tormituuled tegid kahju katusele paigaldatud kallitele päikesepaneelidele;

maru purustas kasvuhoone;

äikese tekitatud tulekahjus (või ka varguse korral) said hukka aias kasvavad viljapuud, poti- või ilutaimed.

Ole nutikas ja kontrolli kohe üle, millised on Sinu kasko- ja kodukindlustuse tingimused, need võivad seltsiti erineda. Seda on mõistlik teha, et kahjujuhtumi toimudes ei tabaks ootamatu üllatus, et mõni oluline kaitse on lepingust puudu. Laia kaitsega kindlustusleping aitab hädast välja ka juhul kui ootamatute ilmaolude tõttu satud olukorda, kus garaažis on vesi põlvini ning kahjustada on saanud näiteks sõiduk või seal asuv vara.

Liina Laks

Swedbanki riskikindlustuse valdkonnajuht