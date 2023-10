Läänekaare tuuled on kergitanud merevee taset ja Rohukülas on vesi tunginud sadama parklasse ja seal seisvad autod on ukseservani vees.

Veetase on 91 cm üle Kroonlinna nulli. Veetase hakkas järsult tõusma peale kella 21 õhtul.

Ilmateenistuse andmetel on Haapsalus kl 23 paiku merevee tase 98 cm üle Kroonlinna nulli.