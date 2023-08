Moenäitus: ekskurss importsitsi ja krimpleeni aega

Fotod: Malle-Liisa Raigla

Moekunstnik Anne Metsise väljapanek „Juurte juurde” Haapsalu kunstikooli galeriis hälbib tarbimishulluse kiirteelt, tehes ekskursi aega, kus riie oli rohkem kui riie.

Kummutitest ja kapisahtlitest leitud (või mine tea, kus need moekunstnikud oma aardeid hoiavad) ja näitusesaali tuulduma toodud rõivatükid ei ole lihtsalt kleidid-pluusid-jakid-tekid, vaid täitsa elus asjad. Need loovad ja lehvitavad ning imevad vaataja olevikust mitmekümne aasta taha, muidugi juhul, kui too on sobivas eas.

