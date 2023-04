Anne Metsis pani mälestused näitusele

Fotod Kaire Reiljan

Haapsalust pärit moekunstnik Anne Metsis sorteeris 65. sünnipäeva puhul oma Haapsalu kodu kapisahtleid ja avas sünnipäeval Haapsalu raamatukogu laenutussaalis sahtlileidudest retronäituse.

„Tundub nagu natuke egotrip oma vanu pilte välja panna, aga see on ka võimaluse pakkumine, et kõik saaksid ära tunda asju, mis olid 20, 30 ja isegi 50 aastat tagasi,” ütles Metsis näitust sisse juhatades. Tõepoolest enamikul selle ajastu ja ka veidi noorematel inimeste kappides leidub kooliaegseid pilte, märkmike ja laulikuid. „See peaks kõigile tekitama déjà vu tunde,” lisas ta.

