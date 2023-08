Mille järgi valida omale sobiva asukohaga üürikodu?

Üürikodude pakkumis on turul mitmeid ning nendest just endale sobivaima välja valimisel tasub läbi mõelda, mis on nii sinu kui ka su perekonna jaoks olulised vajadused. Selleks, et valiku tegemine oleks lihtsam, annab elamuarendusettevõtte Bonava Eesti kinnisvaraspetsialist Olga Horn mõned soovitused, millele üürikodu otsimisel tasuks tähelepanu pöörata.

Töökohtade ning kooli ja lasteaia kaugus

Kui kolid üksi või kahekesi koos partneriga, pea silmas seda, kui kaugel asub töökoht ning mõtle läbi, mis on sinu jaoks optimaalne aeg, mida oled valmis kulutama tööle jõudmiseks ja koju tulemiseks. Üldjuhul võiks töökoht asuda kodust 15-30 minuti kaugusel. Samuti pea silmas oma kaaslase töökoha asupaika. Kui teil on peres ka lapsi, siis muutub oluliseks ka koolide ja lasteaedade lähedus, mis muudab lastel kas iseseisva liikumise mugavaks või annab vanematel võimaluse neid hõlpsasti transportida.

2. Transpordiühendus ja ligipääsetavus nii autoga, rattaga kui jala

Lisaks töökohtade ja kooli-lasteaia kaugusele on oluline läbi mõelda, kuidas sinna liikuda. Vaadake üle, kas läheduses asuvad sobivad ühistranspordipeatused ja mugavad ühendusliinid ning mõelge läbi, kas on olemas sobiv ühendus teiste endale vajalike linnaosadega. Samuti pöörake tähelepanu sellele, et kui liigute autoga, kas maja ümber on mugav parkida ning kas naabruskonnas on seejuures mõeldud piisavalt jalakäijate ja jalgratturite ohutusele. Kuna koolitunnid lõppevad üldiselt juba päeva, siis on oluline jälgida, kas laps saab ise turvaliselt koolist koju liikuda.

3. Mitu tuba ja millisel korrusel

Vali endale või oma perele sobiva suurusega üürikodu. Mõtle läbi, milliseid ruume vajad, näiteks: kas lastel on tarvis mitut tuba või sobib neile ühine; kas aeg-ajalt on tarvis teha kodukontorit; kas üksi või kahekesi elades eelistad eraldi magamistuba või loft-stiilis ühetoalist. Ehk lähtu päris vajadustest. Samuti mõtle läbi, mitmendal korrusel soovid elada ning kas ülemistele korrustele pääseb liftiga. Näiteks pisipere puhul on mugav käruga toimetada, kui seda ei pea pidevalt treppidest käe otsas üles vedama või kui leibkonnas on ka eakaid, siis kas nad saavad võimalikult lihtsalt koju.

4. Toidupoe lähedus

Lisaks transpordipeatuste lähedusele tasub üle vaadata ka selle, kas jalutuskäigu kaugusele jääb ka mõni toidupood. See on oluliselt aja- ja keskkonnasäästlikum, kui pood asub jalutuskäigu kaugusel ning kiirelt paari toiduaine kättesaamiseks ei pea alati võtma ette pikka bussi- või autosõitu.

5. Vaba aja veetmise võimalused naabruskonnas

Kuigi üürikodu ei pruugi olla kõigi perekondade jaoks aastakümnete pikkune elukoht, ei tohiks siiski keskkonnas osas siin teha järeleandmisi. Vali omale elupaigaks naabruskond, kus on sulle olulised võimalused, näiteks pargi lähedus, lastele mitmekülgsed mänguväljakud, matkarajad, välijõusaal, koerte park või muud taolist. Arvesta enda ja oma leibkonna huvide ja hobidega. Vali kindlasti just selline üürikorter, mis endale meeldib ning kus on mõnus elada ja elu nautida.