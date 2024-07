Päästjad hoiatavad Lääne regioonis tõusuvee eest

Lääne päästekeskus hoiatab, et ilmateenistuse andmetel võib eeloleval nädalavahetusel kujuneda Lääne regiooni rannikualade veetase keskmisest kõrgemaks.

Tugevamate edelatuulte tõttu võib tõus Pärnus ulatuda keskmisest ligi ühe meetrini, lühiajaliselt ka kõrgemaks. Kriitilise piirini vesi küll ei jõua, kuid päästeamet soovitab siiski hoolitseda selle eest, et vee läheduses seisvad autod oleksid võimalusel paigutatud asukohta, kus vesi neile ligi ei pääse.

Hiiu-Lääne päästepiirkonna juht Hannes Aasma ütles, et tavapärasest kõrgemaks võib veetase tõusta ka Läänemaal, aga reede hommikuse prognoosi järgi üleujutust tema hinnangul oodata ei ole.

Aasma sõnul on päästjad suhelnud Rohuküla sadamaga, et nad hoiataks parkla merepoolsesse külge parkimise eest. Aasma lisas, et seal on suurimaks ohuks laine, mis võib üle kalda visata ja parklas seisvatele autodele liiga teha.

„Jälgi ilmaprognoosi ning veetaseme tõusu Ilmateenistuse veebilehelt ning käitumisjuhistega tutvu Olevalmis.ee leheküljel,” soovitavad päästjad.