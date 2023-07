RMK ehitas Saare külas teid

Uusi teid on Noarootsis RMK Läänemaa metsaülema Jürgen Kusmini sõnul tarvis heina tegemiseks ja veiste karjamaale viimiseks.

Hiljuti lõppes Noarootsis Saare külas Võnnussaare tee ja harutee ehitus, mis kestis kaks aastat. Kokku valmis 1,5 kilomeetrit kruusakattega teid. Kohalike seas on tee ehitus tekitanud üksjagu küsimusi – kahtlustati, et tegemist on kinnisvaraarenduse või lennukite maandumisrajaga. Nii see siiski ei ole – teed rajati RMK eestvedamisel poollooduslike koosluste paremaks hooldamiseks.

„Silma looduskaitsealal Võnnu poolsaarel ja ümbruses on üle 500 hektari pärandkooslusi. Et need püsiks, tuleb seal järjepidevalt heina niita ja loomi karjatada. Heinategu ja selle äravedu ning kariloomade transport rohumaadele on nüüd maahooldajatele lihtsam ning suure liigirikkuse ja loodusväärtusega pärandniidud saavad paremini hooldatud,” selgitas Kusmin.

Kuna uus tee viib ühtlasi Võnnussaare vaatetorni ja sealse parkla juurde, saab edaspidi ka torni rekonstrueerida ja rajada samal ajal uus õpperada.