Metsamehe eetika eeldab metsaväärtuste säilitamist põlvest põlve. Lõpliku heakskiidu ootel olev Haapsalu üldplaneering paraku ei võimaldaks hoida puhkemetsi praegusega samaväärsena tulevikuks.

Hoolival metsamehel on kogu aeg silme ees pikk vaade. Praegune olukord – ilusad puhkemetsad Haapsalu ümbruse riigimetsas – ei ole nähtamatu käe abil sündinud, see on sajandipikkuse metsakasvatustöö vili. Ja teistpidi avaldub praeguste tegematajätmiste mõju alles aastate pärast.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!