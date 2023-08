Kätlin Tamm: väärtuslikke maastikke ja kogukonnametsi peab kaitsma

Väärtuslike maastike ja rohevõrgustiku alade kaitsmise peamised põhimõtted ja tingimused tulenevad maakonnaplaneeringutest.

Näiteks Lääne maakonnaplaneering peab oluliseks, et väärtuslike maastike maakasutuse puhul arvestatakse piirkonna maastikulise eripäraga, mis aitab kaasa mitmekesise nii ökoloogilise kui ka kultuurilise keskkonna säilimisele ja suurendab seeläbi kohaliku elukeskkonna atraktiivsust. Väärtuslikke maastikke ähvardavate ohtudena tuuakse dokumentides välja näiteks vanade metsade raiet. Rohelise võrgustiku määratlemise eesmärk on olemasoleva looduskeskkonna maksimaalne säilitamine, et mitte tulevikus asuda seda taastama.

