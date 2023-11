Kavandatav erand jätab lageraietele ukse lahti

ontent/uploads/2020/12/kätlin-tamm-metsas_malleliisa-1.jpg"> Kätlin Tamm, MTÜ Roheline Läänemaa juht. Foto: Malle-Liisa Raigla[/caption]

Haapsalu linna üldplaneeringusse on kavas sisse kirjutada erand, mis jätab võimaluse Haapsalu ümbruses asuvates puhkemetsades siiski lageraieid läbi viia.

Haapsalu linna uue üldplaneeringu protsess on jõudnud lõpufaasi. MTÜ Roheline Läänemaa on selles protsessis aktiivselt osalenud kõik need neli aastat. Oleme saatnud viiel korral ettepanekuid ja osalenud avalikel aruteludel. MTÜ põhikirjast tulenevalt on MTÜ fookuses olnud Haapsalu linna territooriumi looduskeskkond, aga samuti inimeste elukeskkond, mille loomulik osa on meie linna metsad ja nende pakutavad hüved.

MTÜ Roheline Läänemaa läbiv ettepanek on olnud, et linna metsades, mis on üldplaneeringuga määratud aladeks, kus on esikohal teised väärtused (loodusväärtused, puhkevõimalused jne) kui majandusliku tulu teenimine, kasutataks püsimetsandust ehk püsimetsa valikraietega majandamise viisi.

Teisisõnu leiame, et puht majanduslikul eesmärgil tehtavad uuendusraied ja eriti lageraie ei sobi inimeste puhkemetsadesse ja aladele, kus esmane eesmärk on säilitada ökosüsteeme.

