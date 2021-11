Kätlin Tamm: elu on imeilus, kui aga ise mees oled!

Lugesin hiljuti Aidi Valliku raamatut „Minu Haapsalu” ja see raamat avardas minu vaadet Haapsalust.

Sissetulnuna näeme seda, mis parasjagu on, aga ei näe teekonda, mis on läbitud sellesse punkti jõudmiseks. Aidi Vallik kirjeldab Haapsalu, eriti just räämas ja kohati isegi metsistunud vanalinna teekonda seitsmekümnendatest aastatest tänapäevani, selliseks, nagu linn praegu on. Ja see teekond on tegelikult muljetavaldav. Raamatut lugedes tekkis mõte, et Haapsalu on nüüd jõudnud punkti, et kui võrrelda vana maja taastamisega, siis mustad tööd on tehtud, kandvad struktuurid remonditud ja nüüd saabub viimistluste aeg, kus saab pöörata rohkem tähelepanu ilu loomisele, detailidele, terviku harmooniale.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!