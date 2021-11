Läänemaa töötute arv on vähenenud

Töötuse määr on aastaga langenud nii Eestis kui ka Läänemaal, kuid aina enam võtab end töötuna arvele kõrgharidusega inimesi.

„Kui läbi aastate on Läänemaal registreeritud töötute seas ligikaudu 6–8 protsenti olnud kõrgharidusega, siis praegu on neid 20 protsenti,“ ütles töötukassa Läänemaa osakonna juhataja Evelin Kullison. Põhjuseks, miks just kõrgharidusega inimeste osakaal töötute hulgas on kasvanud, nimetas Kullison koroonamõjusid.

