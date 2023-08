Nõva puhkeala saab järgmisel aastal korda

Fotod Heinrih Heintalu

Kuigi riigimetsa majandamise keskus (RMK) on suurema osa Nõva Metskonna puhkekoha ja Lepaaugu lõkkekoha rekonstrueerimistöödest lõpetanud, tehakse väiksemaid töid ka tuleval aastal.

„Esimene etapp lõppes selle aasta kevadel. Praegu on teine etapp ja tegelikult jääb meil siin veel ka tulevikus teha,” ütles RMK Lääne-Eesti piirkonna külastus juht Marju Pajumets. Tuleviku plaanides on näiteks Lepaaugu puhkeala randa viiva laudtee ehitus. Kokku on RMK Nõva puhkeala objektidesse investeerinud üle 330 000 euro.

