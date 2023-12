Kirimäe vaatetorn kadus

Esmaspäeval viis RMK lõplikult minema Kirimäe vaatetorni, mis sel kevadel amortiseerunuks kuulutati.

RMK andis möödunud nädala kolmapäeval Lääne-Nigula vallavalitsusele ja Linnamäe arenguseltsile teada, et lammutab sel nädalal Kirimäe vaatetorni. Tööd pidid algama esmaspäeval ja eeldatav lõpptähtaeg pidi olema reedel. Tegelikult oli esmaspäeva keskpäevaks torn juba lammutatud ja selle detailid liikusid veoautokastis jäätmejaama poole. Teha jäid veel tornialuse maa silumistööd. Lammutamisele kulus töömeestel kaks tundi.

RMK Lääne-Eesti piirkonna külastusala juht Marju Pajumets ütles, et torni lammutamise põhjusteks olid nii torni kehv seisukord kui ka maaomanikuga kokkuleppele mittejõudmine.

Silma õpikoja loodusõppe juhendaja Marko Valkeri sõnul on lammutatud Kirimäe torni asukoht selline, kust avanes väga hea vaade Saunja lahele. „Torni vaatevälja jäi kõige linnurikkam piirkond, seda eriti varakevadel, kui jää hakkab lagunema,” ütles Valker. Et torni lähedal on Taebla jõe suue, kuhu tulevad esimesed varakevadised saabujad, oli Valkeri sõnul neid tornist hea vaadelda

