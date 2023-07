Vanamuusikafestival toob Haapsallu Euroopa tipud

Tänasest pühapäevani täitub Haapsalu 30. korda vanamuusikaga, mis toob Euroopa hinnatuimad muusikud Haapsallu kontserte andma.

Vanamuusikafestivali kunstiline juht Toomas Siitan ütles, et kuigi 30 aastaga on festival palju muutunud, on aastatega kirg samaks jäänud. „Kui jõuame igava akademismini, lõpetame ära,” ütles Siitan.

Praegu on aga festival muutumas üha professionaalsemaks ning esinejad ja publik leiavad tee festivalile kergesti. Tänavu mainis festivali ühe Euroopa parima festivalina ära ka BBC muusikaajakiri. „See on väga kõva sõna,” ütles Siitan. „Uhke tunne.” Ta ütles, et ajakiri on festivali ise üles leidnud ja korraldajad nimekirja jõudmiseks ise midagi teinud pole. Kas tunnustus ka publikut festivalile juurde toob, Siitan öelda ei osanud, kuigi ütles, et publiku hulk on viimastel aastatel kasvanud. „Publik tajub kvaliteedi ära,” ütles Siitan.

