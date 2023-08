Juhtkiri: Siitan väärib vapimärki

Juba 30 aastat on Haapsalu suvede juurde kuulunud Haapsalu vanamuusikafestival. Kui jätta kõrvale Valge Daami aeg, mis laienes linnusest vanalinna tänavatele juba 1980. aastate lõpus, on vanamuusikafestival Haapsalu vanim järjepidevalt toimunud muusikafestival.

Kui umbes samal ajal alanud Viiulimängud on hingusele läinud, siis vanamuusikafestival ei näita veel väsimuse märke. Pigem vastupidi. Alguses Toomas Siitani eestvõttel paari-kolme entusiasti korraldatud suvesündmus on kõvasti kasvanud. Festivali korraldusmeeskond on nüüdseks tunduvalt suurem ja ka professionaalsem, aga kindlasti mitte vähem entusiastlik. Seda muusikapidu ei korraldata kasumi teenimiseks, vaid see on korraldajate kirg.

