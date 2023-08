Juubelihõnguline vanamuusikafestival tõi publikurekordi

30. korda toimunud Haapsalu vanamuusikafestivali ava- ja lõpukontserdil toomkirikus oli nõnda palju publikut, kui sinna üldse mahub.

„Müüsime kontserdid juba eelmüügis välja,” ütles Haapsalu vanamuusikafestivali peakorraldaja Toomas Siitan. Festivali tegevjuht Saale Fischer ütles, et festivalil on tekkinud andunud fänne, kes teevad juulikuu viimase nädalavahetuse vabaks, et tulla Haapsalu vanamuusikafestivalile. „Neid on nii publiku hulgas kui ka korraldajate tiimis,” sõnas ta.

Festivali avas Johann Sebastian Bachi Johannese passioon, ansambel Studio Vocale ja solistide Benjamin Glaubitzi, Alvar Tiisleri, Maria Valdmaa, Danila Frantou ja Janari Jorro esituses. Avakontserti dirigeeris festivali peakorraldaja Toomas Siitan ise.

