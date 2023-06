Kirna laululava avab Pearu Pauluse kontsert

Fotod: Urmas Lauri

Kolme nädalaga on Kirna külaplatsile üles löödud uhke lava, kus avapaugu annab sel pühapäeval kontserdiga Pearu Paulus.

„Lava on kingituseks Lääne-Nigula vallale, et kogukond saaks seda kasutada,” ütles lavaehituse üks eestvedajaist Heveli Tuisk. „Otsustasime, et meile sobivad siia kultuursed üritused,” nentis Tuisk. „Meil on [naaberkülas Ohtlas] Saueaugu teatritalu ja peame selle kandiga klappima. Sealt see kontsertide mõte tuligi.”

Külaplats kuulub küll vallale, aga lava ja kümme aastat tagasi ehitatud varjualune on kogukonna omad. „Siin on kõik absoluutselt külarahva enda vara, külarahvas ehitas ja külarahvas seda ka hooldab,” lausus Tuisk.

