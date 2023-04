Juhtkiri: juubeli ootel

Juba 28 aastat pole Haapsalul olnud reisirongiühendust. Ning ka rongita olemise 30. aastapäeva peavad haapsallased suure tõenäosusega tähistama nii, nagu nad seda seni 20. septembril raudteejaamas rongi oodates nostalgitsedes teinud on.

Meelepaha on üles kruvinud üks esmaspäeval kolm allkirja saanud dokument. Pasunad ja trummid on juba kapist välja otsitud, hangud ja vikatid kätte haaratud, et minna nagu üks mees Kaja Kallase kolmandalt valitsuselt nõudma, miks pole võimuleppesse kirja pandud Haapsalu raudtee ehitamist. Seda pole seal poole sõnagagi mainitud.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!