Galerii: Palivere rahvas tervitas kahekordset maailmameistrit Juhan Lukki

Fotod: Urmas Lauri

Kolmapäeval tervitas Palivere rahvas Norrast kahe maailmameistritiitliga koju jõudnud Juhan Lukki.

“See on ikka väga suur üllatus minule. Kunagi ei ole niisugust vastuvõttu saanud veel. Tõesti üllatus,” ütles Lukk. “Ei aimanud mitte midagi. Sest ma olen varem ka ju [meistrimedalitega] tulnud, aga siis on alati vaikus olnud.”

“Vägev! Nad hoidsid saladuses! Nad ju teadsid kõik (naerab). Käisime ju lõunastamas Tallinnas, kõik olid nii vait. Aga et katsume ikka kella neljaks koju saada,” ütles Lukk. “Ausaõna, ma ei tulnud selle pealegi. Ühtegi sõna nad ei öelnud. Kõigil oli kiire (naerab) – kes pidi trenni, kes massaaži minema, kõigl oli mingi häda.”

Saladuseloor hakkas langema siis, kui Lukk oma autoga suurelt teelt pritsumaja poole pööras. “Kui suurelt teel sisse keerasime, siis midagi tundus…,” tunnistas Lukk. “Aga enne ei saanud aru, kui siin pritsumaja ees kinni pidasin.”

Suurejoonelise vastuvõtu korraldamise idee sündinud Ene Rooglaiul sellest, et eelmisel korral, kui Lukk Itaaliast 2019. aastal maailmameistritiitliga koju jõudis, polnud meistrile väärilist vastuvõttu olnud.

Meenutuseks: Juhan Lukk tuli veebruaris 2019 Itaalias Asiagos peetud talitriatloni MM-il oma vanuserühmas (Lukk oli toona 69aastane) maailmameistriks, mõned nädalad hiljem märtsis tuli ta Rumeenias Cheile Geadisteis EM-il Euroopa meistriks. Aasta hiljem õnnetus Lukil samas võistluspaigas meistritiitlit kaitsta juba vanuserühmas 70-74.

“Kolmekesi eile tegime,” viitas Rooglaid kartongile maalitud plakatitele. “Mina, Jussi [sõbrad ja tuttavad kutsuvas Juhan Lukki selle nimega] abikaasa Tiiu ja Marika Olenko.”

“Et Juss ikka julgeb veel võistlema minna. Pistab rinda!” kiitis Rooglaid spordimeest, ise kuldseid õhupalle plakatite külge kinnitades. “Sakslane [Reinhardt Engert ] jäi mõlemas võistluses Jussi selja taha!”

Nii, kui Lukk oli pritsumaja ees peatunud autost välja saanud, langes talle kaela õnnitluste laviin. Kallistused, tervitussõnad, lilled. Ja siis mööda vaipa pritsumajja, kus oli kangelast ootamas tordi lahtilõikamine.

ERRi korrespondent Juhan Hepner uuris Lukilt, et kas ta noorena uskus seda, et tal on ühel hetkel kolm maailmameistri- ja kaks euroopa meistri tiitlit?

“Ei. Ei iial. Fantast!” lausus Lukk.

Lukk rääkis pritsumajja saabunud tuttavatele ja fännidele, mida Norras Skeikampenis 24.-26. märtsini toimunud võistlus talle tähendas.

Taliduatlon koosneb jooksuvõistlusest ja suusatamisest, talitriatlonis lisandub veel rattasõit.

Võisteldi krõbedas külmas. 15 miinust oli öösel, võisteldes 9 kraadi külma. “Kuiv külm, seda ei saanudki aru, aga mäest alla tulles pidid paksud kindad käes olema, muidu oleks ära külmunud,” kirjeldas Lukk võistlustingimusi.

“Triatlonil peaks olema üks ala, mida hästi valdad ja teised alad peaksid olema keskmised,” arutles spordimees. “Suusatamist ma valdan, ratast ka sõidan, jooks jääb natukene maha. Eriti huvitavaks teeb see, et sa vahepeal pead saapaid vahetama, ratta võtma, jälle saapaid vahetama ja siis edasi panema,” kirjeldas Lukk.

“Minule see asi meeldib,” ütles Lukk. “Alates jooksmisest, suusatamisest… Õigemini vastupidi, suusatamisest, rattast ja jooskmisest, sest jooksmine…, ta ei istu mulle.”

Talitriatloni alad toimuvad kõik lumes. “Esiteks jookstakse, kõik käib lume sees, peale seda vahetad jooskusussid rattakingade vastu ja teed oma sõidu. Siis on jälle vahetus, paned suusasaapad jalga, vaatad, kuidas sa oma külmunud kätega kinni saad need nöörid ja siis paned rajale. See ongi selle triatloni võlu, et edu saab see, kes kõige kiiremini jalatsite vahetamisega hakkama saab. Ilma naljata, kui te võidate [jalatsite vahetamisega] juba pool minutit, siis olete teistel kaugel ees ära.”

Luki sõnul on ta osav jalatsivahetaja. “See läheb mul küllalt kiiresti, pooleteise minutiga. Aga mõni laseb seal neli minutit, see on juba suur vahe, see on peaaegu pool kilomeetrit suusatamist. Katsu sa pärast järgi minna,” selgitas Lukk.

Lukk ütles, et tõenäoliselt tagaski meistritiitlite võidu talle kiire tegutsemine vahetusalas. “Aga kõige kergem oli mulle suusatamine, sellega ma sain lausa mõnu tunda,” meenutas Lukk. “Peale rattasõitu oli [sakslase Reinhardt Engertiga] asi juba selge. Ta oli jooksus must kaks minutit kiiremini, aga rattas kaotas neli minutit, ja ei suusatanud ka korralikult.” Engert lõpetas triatloni Lukist veerand tundi hiljem, duatlonis oli Luki edu sakslase ees kaks minutit.

Kus järgmine talitriatloni ja -duatloni MM toimub, seda Luki sõnul veel välja kuulutatud pole. “Aga ilmselt jälle Norras,” lausus Lukk. “Praegu on need võistlused kahe aasta kaupa käinud, kaks aastat oli Itaalias, siis kaks Andorras ja nüüd ilmselt kaks aastat ka Norras.”

Suusatajate hooaeg algab 1. maist. “Aprillikuu on puhkusekuu,” lausus Lukk. Siis tuleb aga jälle hakata trenni tegema.

Kuigi Lukile jooksmine eriti ei meeldi oodatakse teda ka jooksurajale. “13. mail on Palivere miil. Natuke on sul aega atra seada,” ütles Palivere miilijooksu eestvedaja Väino Munskind.

Taliduatlon ja talitriatlon Norras Skeikampenis

Eestlasi oli Skeikampenis võistlemas kuus.

Talitriatlon. Skeikampenis tuli krõbedate külmakraadidega esmalt joosta 5,4 kilomeetrit, seejärel rattaga sõita kümme kilomeetrit ja lõpetuseks suusatada 10,4 kilomeetrit.

Lukk jooksis ajaga 31.34, sõitis rattaga ajaga 35.10 ning suusatas ajaga 46.42. Koguaeg 1:57.52 andis talle M70-74 klassis kindla võidu. Hõbemedali sai kaela sakslane Reinhardt Engert (2:13.00) ja pronksi valitsev Euroopa meister eestlane Anti Oot (2:18.49).

Taliduatloni maailmameistrivõistlustel pälvisid eestlased neli medalit, neist kaks olid kuldsed, üks hõbedane ja üks pronksine. Vanuseklassis M45-49 krooniti maailmameistriks Sulo Mannine ajaga 51.13. Vanuseklassis M55-59 teenis teise koha Aivar Veri ajaga 59.07.

Vanuseklassis M70-74 sai MM-i kuldse medali kaela Juhan Lukk koguajaga 1:11.28. Hõbedase autasu pälvis sakslane Reinhardt Engert (1:13.32) ja pronksise eestlane Anatoli Männi (1:26.56) Anti Oot (1:40.16), sai neljanda koha.

Allikas: sport.err.ee